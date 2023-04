Tentativa de homicídio após acidente deixa homem ferido no Centro do Rio

O carro ficou com diversas marcas de tiros na direção do banco do motorista

Um homem ficou ferido depois de sofrer uma tentativa de homicídio no Catumbi, no Centro do Rio, na tarde de sexta-feira (14). Luiz Henrique de Souza Waddington, de 22 anos, dirigia um carro quando foi baleado.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio e encontraram a vítima baleada. O Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao Hospital Municipal Souza Aguiar. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Luiz tem quadro de saúde estável.

A ocorrência foi encaminhada à 6ª DP (Cidade Nova). A perícia foi solicitada para o local e agentes realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.