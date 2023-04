Tentativa de roubo a banco deixa PM e criminoso feridos em Nilópolis, na Baixada Fluminense

Os bandidos foram interceptados por policial do batalhão de Mesquita e houve troca de tiros. Bando não conseguiu levar o dinheiro

Uma tentativa de roubo a um banco, na madrugada de ontem (12), em Nilópolis, na Baixada Fluminense, deixou um policial militar e criminoso feridos. O bando se preparava para assaltar uma agência da Caixa Econômica Federal, próxima à Praça do Chafariz, quando foi interceptado por um agente do 20º BPM (Mesquita). Houve troca de tiros.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os bandidos circulando pela região com fuzis e a fachada do estabelecimento destruída. Relatos apontam que a quadrilha chegou a cercar os acessos à agência, usaram granadas para arrombar o banco e fizeram vários disparos.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar ocorrência de disparos próximos ao banco. Um PM que estava a caminho do trabalho se deparou com o grupo de criminosos e houve confronto. Após os tiros, um suspeito foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mesquita.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem. Já o agente sofreu apenas escoriações leves e não precisou de atendimento médico.

PF e Antibombas A Polícia Federal também foi acionada, bem como uma equipe do Esquadrão Antibombas da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). A instituição informou que os criminosos não conseguiram levar nada da agência. A ocorrência foi encaminhada para a 57ª DP (Nilópolis).