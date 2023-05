Terminais de transporte e pontos turísticos deverão ter placas de inglês e português

As placas indicativas dos terminais de transportes públicos e de pontos turísticos sob administração estadual deverão ser escritas em português e inglês. É o que determina o Projeto de Lei 1.650/12 que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão. A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Segundo a norma, as placas com indicações bilíngues deverão ser colocadas nos terminais rodoviários e ferroviários, estações de metrô, pontos de paradas de ônibus, portos, aeroportos, monumentos históricos, além de parques e praias.