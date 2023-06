Terror do Rio, bandido ‘Surfistinha da Penha’ é morto durante confronto com a PM na Zona Norte carioca

Apontado como o terror dos moradores do Rio por cometer roubos em série mesmo

usando prótese na perna esquerda, Paulo Sérgio Ferreira Pereira, de 19 anos, o

“Surfista da Penha” chegou ao fim da linha no mundo do crime. Ele é um dos dois

mortos em confronto com policiais militares do 16º BPM (Olaria), na tarde desta quarta (31), em Cordovil, na Zona Norte carioca.

O criminoso costumava ostentar os produtos dos roubos nas redes sociais. Ele

atuava nas regiões da Penha, Braz de Pina, Irajá, Cordovil e vinha aterrorizando

motoristas e pedestres mesmo sem ter uma das pernas.

Policiais militares de vários batalhões já estavam à procura do bandido, que foi encontrado na Rua Pedro Rufino. O comparsa dele, que não teve a identidade

divulgada também foi morto no confronto e outro ficou ferido. Agentes da Delegacia

de Homicídios da Capital (DHC) foram acionados e realizaram perícia.

O Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz para ajudar a polícia na

localização de Surfistinha da Penha.