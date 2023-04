Thiago Brennand chega ao Brasil hoje e deve ficar isolado de outros presos

O empresário Thiago Brennand foi preso preventivamente nos Emirados Árabes

O empresário Thiago Brennand, preso preventivamente nos Emirados Árabes no dia 17 após acusações de crimes como estupro, agressão e cárcere privado, deve desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) no fim da tarde deste sábado (29). Os agentes da Polícia Federal encarregados de fazer a escolta de Brennand embarcaram para o país árabe na madrugada de quinta-feira (27), após demora no trâmite com as autoridades emiráticas.

Brennand será encaminhado a um centro de detenção provisória no Estado de São Paulo. Ele passará por audiência de custódia antes de ser entregue pela PF às autoridades paulistas, e será inicialmente colocado em isolamento dos outros presos. A unidade em que ele ficará detido é mantida em segredo.

Contra Thiago Brennand há cinco mandados de prisão preventiva decorrentes de denúncias por crimes contra mulheres. Um deles, que deu origem ao surgimento de mais acusações contra o empresário, decorre da agressão à modelo Helena Gomes, ocorrida em 3 de agosto em uma academia dentro de um shopping de luxo de São Paulo.

Ele deixou o Brasil em 4 de setembro do ano passado com destino a Dubai. No mesmo dia, o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia à Justiça contra ele por conta da agressão na academia. Segundo a Promotoria, Brennand atacou Helena Gomes depois que ela recusou convite para sair com ele. Na academia, além de empurrá-la, ele chegou a arrancar um tufo de cabelos e a cuspir na jovem.

Depois da divulgação deste caso, pelo menos 15 mulheres procuraram o MP paulista para denunciar abusos, estupro e ameaças feitas pelo empresário. Brennand chegou a ser preso antes em um hotel de luxo dos Emirados Árabes, em 14 de outubro, mas foi liberado logo em seguida após pagar fiança para responder ao processo de extradição em liberdade.