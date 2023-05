Thiago Pampolha garante que projeto de resort em Maricá não traz danos ambientais

O vice-governador e secretário do Ambiente, Thiago Pampolha, considerou equivocada a decisão do STJ de suspender, por liminar, a construção do resort Maraey, em Maricá. De acordo com Pampolha, os órgãos ambientais fluminenses realizaram minucioso estudo sobre o impacto ambiental da obra e concluíram, com dados técnicas, que o projeto respeita os princípios de preservação ambiental e está em inteira conformidade com a legislação.

Para o secretário, em cuja gestão fora concedida a licença ambiental, a tendência é que a obra seja liberada após o STJ receber informações adicionais sobre o empreendimento.

“Nós torcemos para que esta questão seja superada. Não só porque há rigor no projeto a respeito do controle de danos ambientais como também pela importância da obra na economia e no turismo em Maricá e no estado do Rio”, disse.