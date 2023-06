Tiktokers acusadas de racismo foram denunciadas quase 700 vezes ao MP

Após o vídeo em que presenteiam um garoto negro com uma banana, Kérollen

Cunha e Nancy Gonçalves estão na mira do Ministério Público do RJ. A ouvidoria

do Ministério Público do Rio de Janeiro recebeu quase 700 denúncias contra as

tiktokers. Na mesma publicação, mãe e filha ainda deram um macaco de pelúcia a

uma menina, também negra.

De acordo com o site O Globo, as denúncias foram enviadas a 2ª Promotoria de

Justiça de Investigação Penal Especializada. O órgão vai analisar o fato e adotar as

medidas cabíveis. A dupla já estava sendo investigada pela Delegacia de Crimes

Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi)

A dupla de influenciadoras Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves causou revolta na

web nos últimos dias ao publicarem um vídeo no qual aparecem “presenteando”

crianças negras com um macaco de pelúcia e uma banana. Porém, não é a primeira

vez que as duas, que são mãe e filha, se envolvem em polêmicas. Em 2021, elas

se filmaram humilhando um motorista de aplicativo.

Na gravação, a dupla afirmava que o veículo do homem tinha “cheiro podre”. Uma

delas chega a dizer que o motivo para tanto era o cabelo do motorista. A

publicação foi tirada do ar pelas influenciadoras após as polêmicas. À época, após

serem acusadas de racismo, Kérollen e Nancy se retrataram por meio de um vídeo

e afirmaram que tudo não passou de uma “trolagem”.