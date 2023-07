‘Tio Rah’ do tráfico cai nas mãos da Polícia Militar em Araruama

Os PMs apreenderam dois revólveres Taurus (calibres 38 mm e 32 mm),121 cápsulas de cocaína, 49 pedras de crack, duas buchas de maconha e um telefone celular

Policiais militares conseguiram efetuar a prisão do traficante conhecido como ‘Tio Rah’, na Rua Marechal Castelo Branco, bairro Fazendinha, em Araruama, na Região dos Lagos, desta segunda-feira (3).

A prisão ocorreu após o Grupamento de Ações Táticas (GAT 2) da 3ª Cia receber informações de que o suspeito estaria se escondendo em uma casa abandonada na área mencionada.

“Tio Rah”, nascido em 15 de novembro de 2000, é apontado como gerente do tráfico de drogas das Comunidades da Fazendinha, BNH e UTA. Ao chegarem ao local, os policiais realizaram um cerco tático ao imóvel indicado. Dentro da casa, encontraram um homem com as características informadas.

Ao ser questionado, o criminoso confessou ser o gerente do tráfico de drogas da Fazendinha e admitiu que utilizava a casa abandonada para vender e armazenar drogas. Ele indicou uma mochila escondida em cima de uma laje, que continha duas armas, uma grande quantidade de drogas, um caderno de anotações e um telefone celular.

Os materiais apreendidos incluíam um revólver Taurus Calibre 38, um revólver Taurus Calibre 32, 121 cápsulas de cocaína, 49 pedras de crack, duas buchas de maconha e um telefone celular.

Após a prisão, a equipe do GAT 2 conduziu “Tio Rah” à 118ª Delegacia de Polícia (Araruama) para o registro da ocorrência.