Tiroteio deixa dois mortos e 28 feridos nos Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS – Duas pessoas morreram e outras 28 ficaram feridas na noite de sábado (1) em um tiroteio em massa ocorrido durante uma celebração na cidade de Baltimore, localizada no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

A polícia informou que o tiroteio ocorreu por volta das 0h30, horário local, durante

uma festa que acontecia na região de Brooklyn Homes, situada no sul da cidade.

De acordo com Richard Worley, comissário interino do Departamento de Polícia de

Baltimore, o total de vítimas é de 30, entre mortos e feridos.

Todas as vítimas são maiores de idade. Uma jovem de 18 anos perdeu a vida no

local do ataque, enquanto um homem de 20 anos teria ido a óbito no hospital.

Nove dos feridos foram prontamente levados por ambulâncias aos hospitais da

região, sendo que três deles encontram-se em estado crítico. Os demais

receberam atendimento em unidades médicas próximas em virtude dos ferimentos

causados pelo tiroteio.