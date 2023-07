Tiroteio deixa três mortos em São João de Meriti

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga as circunstâncias de um tiroteio ocorrido na manhã do último sábado (1º), no bairro Jardim Metrópolis, em São João de Meriti. Três homens foram mortos e outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com as primeiras informações, houve troca de tiros, mas a motivação ainda é investigada.

A PM informou que agentes do 21º Batalhao de Polícia Militar (São João de Meriti) foram acionados para checar uma ocorrência de duplo homicídio na Av. Miguel Couto. No local, a guarnição constatou a morte de dois homens.

Posteriormente, os policiais foram informados sobre o óbito de um terceiro na UPA do Jardim Iris. O local foi isolado e área preservada para o trabalho da perícia da especializada. Até o final da apuração desta reportagem, os nomes ds vítimas não havia sido divulgado.