Tiroteio deixa um morto e outro no Sul Fluminense

A vítima fatal foi identificada como Maicon Douglas Vicente da Silva

Um confronto violento na madrugada desta quinta-feira (6) no Bairro Habitat, em Três Rios, região Sul Fluminense, deixou um homem morto e outro gravemente ferido. Maicon Douglas Vicente da Silva, de 24 anos, morreu no local. A vítima sobrevivente foi encaminhada ao Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição.

De acordo com informações de testemunhas, um bando fortemente armado disparou contra as vítimas com diversos disparos. A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência. Ninguém havia sido detido até o final da apuração desta reportagem.

O caso foi registrado na 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios e as investigações estão em andamento para trazer à tona os responsáveis pela ação criminosa.