Tiroteio durante operação da PM no Chapadão tem fuga de bandidos e mulher atropelada e morta

Moradores relatam intenso tiroteio na região da Quitanda, em Costa Barros. Três pessoas foram atropeladas enquanto criminosos tentavam fugir da polícia

Uma operação da Polícia Militar no Complexo do Chapadão, na Zona Norte do Rio, provocou intenso tiroteio e levou ao fechamento de importantes vias da região na manhã desta sexta-feira (31). Durante a ação, uma pessoa foi baleada e outras três foram atropeladas enquanto criminosos tentavam fugir da ação policial. Uma delas não resistiu.

A pessoa que morreu após o atropelamento foi identificada como sendo Jéssica Bruna da Silva, de 28 anos. Ela voltava da padaria quando foi atingida pelos criminosos em fuga. Com ferimentos mais graves, a vítima foi levada ao Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, também na Zona Norte, mas não resistiu. Ela deixa marido e dois filhos, um de cinco outro de um ano.

Quatro pessoas foram presas durante a ação. Os policiais também apreenderam um fuzil, duas pistolas, uma quantia não informada de drogas e radiotransmissores.

Quatro pessoas foram presas durante a ação. Os policiais também apreenderam um fuzil, duas pistolas, uma quantia não informada de drogas e radiotransmissores.

A Avenida Martin Luther King e a Estrada de Botafogo foram interditadas após criminosos instalarem barricadas nas vias. A ação também provocou mudanças no itinerário de oito linhas de ônibus que circulam pela região.

Moradores relataram intensos disparos na comunidade da Quitanda, em Costa Barros. Por causa do tiroteio, pacientes e funcionários de uma unidade de saúde precisaram se abrigar dentro do prédio e deitar no chão para se proteger.

Atacados por criminosos

Segundo a Polícia Civil, agentes Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) foram atacados por criminosos durante diligências na Quitanda. Na ação, um menor que entrou em confronto com os agentes foi baleado e socorrido para uma UPA da região. Contra ele, havia pendente um mandado de busca e apreensão.

A pessoa que morreu após o atropelamento foi identificada como sendo Jéssica Bruna da Silva, de 28 anos. Ela voltava da padaria quando foi atingida pelos criminosos em fuga. A mulher deixa marido e dois filhos, um de cinco outro de um ano.

Quatro pessoas foram presas durante a ação. Os policiais também apreenderam um fuzil, duas pistolas, uma quantia não informada de drogas e radiotransmissores.

Combate a roubos de cargas e veículos

A operação é coordenada por agentes do 41º BPM (Irajá) e tem como objetivo combater roubos de cargas e veículos na região, além de remover barricadas instaladas por criminosos para dificultar o acesso às comunidades.

De acordo com a PM, as equipes também atuam no combate a roubos de cargas e veículos, além da recuperação de automóveis roubados ou clonados usados pela facção. Os agentes realizam ainda buscas em áreas apontadas como possíveis locais de armazenamento de materiais ilícitos e esconderijos de integrantes de facções criminosas.

Sequestro e tortura

A operação acontece após uma sequência de ocorrências na área do Chapadão e bairros próximos. Nesta quinta (30), um homem foi sequestrado e torturado por bandidos em Barros Filho. Na madrugada do mesmo dia, policiais prenderam dois suspeitos e apreenderam um fuzil durante uma ação em Costa Barros, também na Zona Norte.