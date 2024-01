Tiroteio termina com dois suspeitos baleados na Zona Oeste do Rio

Viaturas da PM ocupam região onde ocorreu o conflito

Dois suspeitos foram baleados durante um intenso tiroteio na Praça Seca, na Zona

Oeste do Rio, na manhã de ontem (25). A Polícia Militar informou que agentes do

18º BPM (Jacarepaguá) faziam um patrulhamento na Rua Brício de Abreu, no Morro da Barão, comunidade dominada pelo Comando Vermelho (CV), quando foram atacados a tiros.

Houve confronto e, ao fim dos disparos, dois suspeitos foram encontrados baleados

pelas equipes. A dupla foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Lourenço

Jorge, na Barra da Tijuca. Ainda não há informações sobre o estado de saúde

deles, que estão presos sob custódia. Dois fuzis, dois celulares e drogas foram

apreendidos com os suspeitos.

O policiamento segue intensificado na região desde o início da manhã. Na madrugada, milicianos e traficantes voltaram a se enfrentar por disputas territoriais

na região. O primeiro confronto deixou duas pessoas mortas na Avenida Canal do

Anil.

A disputa pelo controle de território ocorre há mais de um ano e provoca uma rotina

de violência.