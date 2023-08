TJ-RJ proíbe uso de royalties em evento de município do RJ

Caso descumpra determinação, prefeito Claudio Mannarino pode ser

afastado

A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de

Janeiro (TJ-RJ) emitiu uma decisão na última quinta-feira (10), impedindo o

município de Comendador Levy Gasparian de empregar recursos oriundos dos

royalties de petróleo e gás natural no custeio do evento Ecolevy 2023. O parecer

vem após uma ação movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

(MP-RJ) através da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Três Rios.

O foco da intervenção jurídica não visa interromper o evento, mas garantir que os

recursos, destinados primordialmente às áreas de educação e saúde, não sejam

alocados de forma inapropriada. Além dos shows, a verba proveniente dos royalties

também está proibida de ser destinada a outras atividades relacionadas ao evento,

tais como infraestrutura, pessoal, transportes, dentre outros.

O descumprimento desta determinação poderá resultar em penalidades graves para

a gestão municipal, incluindo multa pessoal e o possível afastamento do prefeito,

Cláudio Mannarino.

A decisão evidencia uma preocupação com a gestão responsável dos recursos,

principalmente ao considerar a tentativa de alocar R$1,6 milhão de royalties no

evento cultural programado para ocorrer no Parque de Exposições da cidade até o domingo (13).