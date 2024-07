TJ-RJ promove juíza Fernanda Xavier de Brito a desembargadora

A juíza Fernanda Xavier de Brito foi promovida a desembargadora pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Na sessão realizada no dia 1º a magistrada recebeu 15 votos. A posse acontecerá na próxima segunda-feira (8), às 17h, no Plenário do Órgão Especial.

Magistrada há 26 anos, Fernanda Xavier vai ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do desembargador Carlos José Martins Gomes.

Formada em Direito pela Universidade Candido Mendes (Ucam) em 1988, a magistrada foi titular da 1ª Vara Cível de Itaperuna, da 1ª Vara Cível de Bangu, da 44ª Vara Cível da Capital e 6ª Vara de Órfãos e Sucessões. Ela também atuou como juiz auxiliar da 3ª Vice-Presidência do TJ-RJ e da Corregedoria-Geral da Justiça.

Integrou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) como suplente, de 2017 a 2019.

O edital de promoção para desembargador pelo critério de merecimento foi lançado pelo TJ em 17 de junho e recebeu 25 inscrições.