TJRJ vai ganhar Sala de Governança

Magistrados participam da reunião no 5º Núcleo Regional

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ),

desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, anunciou a criação do projeto de uma

Sala de Governança, que funcionará com sistema de “painelização” que permitirá à

administração do tribunal acompanhar o desempenho da prestação jurisdicional em

todo o estado, além das atividades administrativas.

“Nosso objetivo é fazer ajustes em tempo real para aprimorar o serviço que o

Judiciário presta à população”, afirmou o magistrado. Até o fim de agosto, o projeto

de criação da Sala de Governança deve ser apresentado.

No encontro no Fórum de Volta Redonda, nesta quinta-feira (27/7) com juízes do 5º Núcleo

Regional – que abrange os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do

Piraí, Pinheiral, Porto Real/Quatis, Resende, Itatiaia, Rio das Flores, Valença e Piraí –

o presidente do TJRJ reiterou os esforços de modernização do tribunal e o

compromisso com a eficiência na gestão.

Segundo o presidente Ricardo Cardozo, o tribunal passa por intenso e dinâmico

processo de modernização. Parte desse processo envolve a renovação do parque

tecnológico e a aquisição de novos computadores. A distribuição dos novos

equipamentos será feita em etapas, priorizando inicialmente as localidades com os

aparelhos mais obsoletos.

Também está em andamento um projeto para troca dos notebooks e expansão de

redes Wi-Fi em todas as suas instalações.

Criação de departamento dedicado ao PJe

A gestão do Processo Judicial Eletrônico (PJE) foi outro tema central abordado no

encontro. O presidente do TJRJ reconhece que o PJE, embora seja uma ferramenta

crucial, pode apresentar desafios. Para superar esses obstáculos, o tribunal está

focando na estabilidade e aprimoramento do sistema e na capacitação dos usuários.

Para fortalecer o compromisso com a modernização, o TJRJ criou um departamento

dedicado ao PJE, estruturado com divisões de infraestrutura, desenvolvimento e

suporte ao usuário, que espelham as estruturas de TI existentes em outros sistemas

do tribunal.