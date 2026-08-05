Tolerância Zero da Prefeitura chega aos quiosques da orla carioca e vai combater ‘puxadinhos’

Prefeitura atuará para conter ampliações irregulares e retomar áreas públicas ocupadas por quiosques entre o Leme e o Pontal

Depois de concentrar esforços no combate ao comércio ambulante irregular, o programa Tolerância Zero, da Prefeitura do Rio, terá um novo alvo: os quiosques da orla carioca. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Cavaliere, que afirmou que a fiscalização será ampliada para conter ocupações consideradas irregulares ao longo do calçadão, do Leme ao Pontal.

Segundo o prefeito, uma força-tarefa formada por fiscais municipais atuará para “conter avanços e retomar áreas públicas do calçadão ocupadas por quiosques”. A medida ocorre um dia após a Prefeitura anunciar a expansão do programa para os bairros do Leme, Ipanema e Leblon.

A fiscalização atingirá os quiosques administrados pela Orla Rio, concessionária responsável pela operação e manutenção de 309 estabelecimentos distribuídos pelas praias da cidade, além de 27 postos de salvamento.

Ampliações irregulares

Embora os quiosques funcionem mediante concessão pública, a Prefeitura pretende verificar possíveis ampliações além da área autorizada, conhecidas popularmente como “puxadinhos”, além de outras ocupações do espaço público.

O tema já vinha sendo observado em outros pontos da cidade. Na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, também há registros de quiosques que ampliaram suas estruturas para além do permitido.

A nova etapa representa uma ampliação do alcance do Tolerância Zero, lançado em julho com foco inicial no combate ao comércio ambulante irregular, na desativação de depósitos clandestinos e na repressão à ocupação ilegal de áreas públicas.

Desde o início das operações, o programa provocou reações de comerciantes informais e foi alvo de protestos de camelôs, que criticaram as ações de fiscalização e apreensão de mercadorias.