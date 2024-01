Tradicional evento gratuito de cultura afro- brasileira realizado no Vidigal é confirmado

A data do 11° Encontro Nacional de Cultura Popular no Vidigal considerado o maior evento de cultura negra realizado em favela está confirmado. Com cronograma extenso vai do dia 11 a 17 de março.

O evento faz parte do calendário cultural da comunidade. A iniciativa é do produtor cultural Messias Freitas e seus alunos mais antigos que reúne recursos em prol do consumo e divulgação das danças de matrizes africanas. O evento é composto por expressões diversas da cultura afro – brasileira ( capoeira, jongo, coco, maculelê, samba de roda, ciranda, dança da mangaba, cacuriá, bumba meu boi, forró, tambor de crioula, dança africana entre outras) além de mostra de espetáculos e apresentações artísticas, encontro de mestres, lançamento de literaturas do gênero, economia criativa, palestras, workshops e oficinas.

O idealizador Messias Freitas anuncia uma das novidades deste ano.

“As novidades para esse ano de 2024 é que teremos lançamento de quatro literaturas da cultura popular, e traremos praticamente o dobro de mestres e fazedores de cultura em relação a última edição. Além de duas expressões artísticas nunca vista antes no Vidigal”, revela Messias.

O evento tem o patrocínio da Funarte através do edital Apoio a Ações Continuadas 2023 – Eventos artísticos calendarizados.