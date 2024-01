Traficante apontado como mandante de execução a morador é grampeado

Kauã dos Santos Araújo, conhecido como ‘Putaria’, era investigado desde outubro de 2023

Um dos líderes do tráfico de drogas da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, Kauã

dos Santos Araújo, conhecido como “Putaria”, foi capturado nesta quinta-feira (25), por policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ele é apontado como um dos responsáveis pela execução de um morador da comunidade, além de outros crimes de coação e ameaça.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso era investigado desde outubro do ano

passado, quando teria partido dele a ordem para matar um homem, morador da

Gardênia e gerente de uma churrascaria na Barra da Tijuca, que se recusou a

mostrar seu celular para membros do tráfico da região. A vítima foi morta a tiros na

porta de casa.

Segundo reportagem do O Dia, as ações de constrangimento a moradores

praticadas por membros da facção liderada por Kauã teriam começado no ano

passado, após a retomada do domínio da região pelo Comando Vermelho. A facção

expulsou milicianos da região e, desde então, vinha sendo comandada pelo

criminoso, que impôs uma série de desmandos na localidade. Uma das ações

incluía toques de recolher, fechamento de comércio e outras ações violentas.

A investigação da DHC confirmou a responsabilidade do criminoso, resultando

também na decisão de um mandado de prisão e busca e apreensão. A sentença foi

cumprida, mas a especializada ainda buscam outros envolvidos na execução.