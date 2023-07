Traficante da Maré é preso com 50 kg de maconha na Via Lagos

A maconha foi encontrada no porta-malas do carro do suspeito

Os policiais do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (CPRV) prenderam César

José Rodrigues, de 48 anos, com 53 kg de maconha, que foi encontrada no porta-

malas de seu carro, na última terça-feira (25).

O condutor informou aos agentes do CPRV que a droga, distribuída em 6.600 pinos,

foi adquirida na comunidade Nova Holanda, no Rio de Janeiro, e estava sendo

transportada para o bairro São Cristóvão, em Cabo Frio.

Os agentes notaram um comportamento suspeito quando o motorista tentou desviar a rota ao avistar a presença policial, o que os levou a investigar o veículo. A droga foi descoberta durante a inspeção subsequente do veículo.