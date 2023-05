Traficante do ES é preso por homicídio em Japeri, na Baixada Fluminense

Policiais da Desarme prenderam na manhã da última segunda-feira (8) em Japeri, na Baixada Fluminense, o traficante Edmilson Garcia Santana, que tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio ocorrido em Cariacica, no Espírito Santo. A prisão é resultado da troca de informações de inteligência com a Delegacia de Homicídios do ES.

Segundo informações da Polícia Civil, o criminoso era ligado a uma facção criminosa que comanda o tráfico naquela região. Entretanto, acabou assassinando um comparsa após descobrir que ele estava tendo um caso com sua companheira. Após o crime, Edmilson fugiu para o Rio de Janeiro e escondeu em Japeri.