Traficante é condenado a 225 anos por ataque que derrubou helicóptero da PM

Às 7h30 desta quarta-feira (21) e depois de quase 22 horas de julgamento, a juíza Tula Mello leu a sentença que condenou a 225 anos de prisão o traficante Fabiano

Atanásio da Silva, conhecido como FB, no episódio da derrubada do helicóptero da

PM na Zona Norte do Rio, ocorrido a quase 14 anos.

Para os jurados do 3º Tribunal do Júri, o traficante, o último réu a ser julgado no

caso, foi o responsável por ordenar e comandar a invasão ao Morro dos Macacos,

em Vila Isabel, no ano de 2009, em que três policiais a bordo da aeronave

morreram. FB está condenado por 3 homicídios, 6 tentativas de homicídio (3

sobreviventes do helicóptero e 3 agentes em terra) e associação para o tráfico.

“Foi uma ação nefasta que se assemelha a um ato terrorista. O abate,

simbolicamente, representa o poderio bélico da facção criminosa. E atinge

diretamente a população em geral. As imagens, por si só, causam danos

inigualáveis”, disse a juíza Tula Mello na sentença. “A cena da vítima saindo da

aeronave como uma bola de fogo causa um impacto sem precedentes”, escreveu a

magistrada, em relação a um vídeo inédito exibido na sessão.

FB participou do julgamento por videoconferência, de dentro do presídio federal de

Catanduvas (PR). O advogado dele, Cláudio Dalledone, disse que vai recorrer.

Relembre o caso

Naquela manhã de 17 de outubro, a polícia entrou na favela de Vila Isabel para

intervir na guerra que havia começado naquela madrugada, quando traficantes do

Comando Vermelho atacaram a área, controlada pela facção Amigos dos Amigos

(ADA).

Em setembro do ano passado, outros dois traficantes foram condenados pelo

mesmo crime: Magno Fernando Soeiro Tatagiba de Souza, o Magno da Mangueira,

e Leandro Domingos Berçot, o Lacoste.

Condenados por três homicídios qualificados e seis tentativas de homicídio, eles

tiveram suas sentenças estipuladas em 193 anos, um mês e dez dias.

Em 2019, outro réu do mesmo processo, Luiz Carlos Santino da Rocha, o Playboy,

foi condenado a 225 anos. Um quinto acusado, Michel Carmo de Carvalho, morreu

antes de seu julgamento.

Momentos dramáticos

O julgamento começou por volta das 10h de terça-feira. Oito testemunhas foram

ouvidas em juízo, além do próprio FB. O primeiro a depor foi Carlos Henrique

Pereira Machado, delegado da 25ª DP (Engenho Novo). Por dezenas de vezes, ele

respondeu que não se lembrava do que era perguntado.

O responsável pelas investigações do caso à época disse também que, passados

14 anos, jamais foi descoberto quem efetivamente fez os disparos que derrubaram

a aeronave — e que a participação de FB nos ataques teria sido identificada por

relatórios de inteligência e depoimentos. O segundo a depor foi o hoje tenente-

coronel Marcelo Mendes, copiloto do helicóptero que foi atingido por um tiro de fuzil no pé.

Durante o depoimento, as promotoras Carmen Elisa e Fernanda Neves exibiram um

vídeo inédito do exato momento da queda da aeronave.

Foi um dos momentos mais emocionantes do julgamento. As imagens mostraram o

Fênix 3 em queda e uma dramática tentativa de resgate em seguida. Numa das

cenas, o então capitão Mendes tenta apagar o fogo que tomava conta do corpo de

um dos colegas.

Em seguida é possível ver que, mesmo após o abate, traficantes do Complexo do

São João (dominado pelo CV) continuaram atirando nos policiais que tentavam

sobreviver à queda da aeronave em chamas.