Traficante é preso suspeito de participar de ataque a bar nem Campos dos Goytacazes, no RJ

Câmera de segurança mostra a chegada do bando armado ao bar. Um

dos em Guarus

Numa ação conjunta das polícias Militar e Civil, um suspeito de participar do

assassinato de duas pessoas e de um ataque a um bar em Guarus, distrito de

Campos do Goytacazes, no Norte Fluminense, no último sábado (27), foi preso no

domingo (28).

O criminoso, que não teve a identidade divulgada, é apontado como gerente do

tráfico de drogas local, e acusado de ter envolvimento em diversos outros

homicídios na região. O bandido foi localizado no Parque Santa Rosa, no mesmo

distrito.

Com ele, foram apreendidos um celular, duas pistolas com numeração raspada e

diversas munições, sendo 43 de calibre .380; 14 calibre 9mm; 6 de calibre .38; uma

de 12mm; e 33 de calibre .40. Também foram recolhidos cinco carregadores de

pistola, sendo dois alongados, um radiotransmissor com carregador, uma balança

de precisão e uma calça camuflada.

Contra o traficante ainda havia dois mandados de prisão em aberto. Ele e o material

apreendido foram encaminhados à 146ª DP (Guarus).

Como foi o ataque

O ataque ao bar foi flagrado por uma câmera de segurança que registrou o

momento em que os bandidos atiraram em direção às vítimas dentro do

estabelecimento na localidade conhecida como Casinhas. A Polícia Civil abriu um

inquérito pelo crime de seis tentativas de homicídio.

Nas imagens é possível ver o momento em que um carro com pelo menos cinco

criminosos armados se aproxima do estabelecimento e atira diversas vezes na

direção das vítimas. Em seguida, eles voltam para dentro do veículo e fogem.

Duas mortes em bairros diferentes

A Polícia Civil apurou que antes do ataque, os suspeitos mataram outras duas

pessoas nos bairros Parque São Silvestre e Codin, no mesmo distrito. As vítimas

foram identificadas como Patrick Machado Leandro e Hiago Sinflorio Souza.

De acordo com a Polícia Militar, enquanto equipes do 8° BPM realizavam

operações de rotina na região de Guarus, se depararam com o veículo VW Gol, da

cor cinza, em alta velocidade e com quatro homens em seu interior, Durante

perseguição, os suspeitos abandonaram o automóvel na Rua Bento Gonçalves, em

frente ao CIEP do bairro Santa Rosa, e fugiram à pé.

O veículo apreendido teria sido roubado em Nova Iguaçu, na região do Arco

Metropolitano, na Baixada Fluminense, no dia 31 de março. No carro foram

apreendidos toucas ninjas, um carregador calibre restrito e munições do mesmo

calibre.