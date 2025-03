Traficante foragido desde 2024 é preso em São Pedro da Aldeia

Mateus da Silva Barroso, conhecido como ‘Vinte e Nove’, de 25 anos, foi preso por policiais do 25º BPM (Cabo Frio). Ele foi encontrado na Estrada dos Passageiros, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, após um trabalho de monitoramento com informações do Disque Denúncia. Ele era procurado desde o final de 2024, quando saiu para uma visita ao lar, concedida pela Justiça, e não retornou ao presídio.

‘Vinte e Nove’ era ligado ao tráfico de drogas das comunidades do Pontilhão e da Estradinha e ordenou alguns ataques a uma facção. Mateus ainda tentou fugir da polícia quando foi encontrado, pulou muros de residências, mas se feriu. Ele foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio, onde foi atendido e preso.

Ele foi levado à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi cumprido o mandado de prisão, expedido para sua recaptura. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde cumprirá uma pena de 5 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de tráfico de drogas.