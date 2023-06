Traficante leva tiro na boca durante confronto com PMs na Região dos Lagos do Rio

Uma operação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) na Favela do Lixo, no bairro

Manoel Correa, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, resultou na prisão de

dois criminosos e na apreensão de uma grande quantidade de drogas e armas, na

tarde desta terça-feira (13).

Um dos traficantes, que foi baleado durante a operação, permanece internado no

Hospital Central de Emergência (HCE) com um tiro na boca. O outro criminoso,

também com passagens policiais, foi preso e encaminhado para a 126ª Delegacia

Policial de Cabo Frio, onde permanece sob custódia.

Durante a operação, que incluiu uma incursão de um veículo blindado, conhecido

popularmente como “caveirão”, na favela, os policiais apreenderam uma pistola

calibre 9mm, oito munições do mesmo calibre, 169 buchas de maconha, 172 pinos

de cocaína, nove pedras de crack, dez comprimidos de ecstasy, um rádio

transmissor, dois celulares e R$ 80 em espécie.