Traficante morto em operação na Maré chefiava oficina de clonagem de veículos

João Victor Domingues Romão era apontado como o segundo na linha

de comando do tráfico de Três Rios

O traficante João Victor Domingues Travassos Romão, que foi morto durante

operação das polícias Civil e Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio,

chefiava uma oficina de clonagem de veículos em Três Rios, no Sul Fluminense.

Apontado como o segundo na linha de comando no município, ele era foragido da

Justiça e tinha 26 anotações criminais.

A megaoperação realizada na última terça-feira (5) resultou na apreensão de 25

veículos roubados, incluindo um luxuoso Porsche, avaliado em R$ 479 mil. Segundo

as autoridades, estes carros eram utilizados pelo tráfico e também destinados à

clonagem e revenda. Em meio a comunidade, oficinas clandestinas eram

responsáveis pela alteração das placas dos veículos.

A operação foi conduzida conjuntamente pela Coordenadoria de Recursos

Especiais (Core), a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil

e o Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Ações com Cães (BAC) e

o 22º BPM (Maré) da Polícia Militar.

De acordo com o delegado Fabrício Oliveira, titular da Core, a facção criminosa

atuante na comunidade se encarregava da clonagem das placas nas oficinas

clandestinas. Além da recuperação dos veículos, sete suspeitos foram presos e um

morto em confronto com as autoridades.