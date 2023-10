Traficante que implantava terror em Guapimirim é preso em São Paulo

Suspeito aparece segurando um fuzil no baile da Penha

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) prenderam, na última sexta-feira (6), um suspeito de 22 anos pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Ele foi capturado na cidade de Nova Odessa, em São Paulo, em ação conjunta com a Polícia Civil daquele estado. O município fica a 550 km de distância de Guapimirim, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações do Setor de Inteligência da distrital, o alvo fugiu para tentar evitar a detenção, não tendo sucesso. O acusado era um dos principais integrantes do tráfico de drogas no bairro Vila Olímpia, e é suspeito de ser o autor de vários homicídios naquela localidade. Entre suas vítimas, estão trabalhadores e moradores antigos do bairro.

A motivação dos assassinatos é o fato de tais moradores não serem coniventes com o crime organizado, e a morte deles tinha como objetivo implantar o terror e a “lei do silêncio”.