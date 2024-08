Traficante Rogério 157 é condenado a 64 anos de prisão por triplo homicídio

Rogério 157 é levado para a Cidade da Polícia, após ser preso em 06/12/2017/Fabiano Rocha / Agência O Globo

O traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, foi condenado a 64 anos de prisão em regime inicial fechado. Ele terá que cumprir a pena por três homicídios qualificados, somado a isso há, ainda, o crime relacionado de associação para o tráfico de drogas. A decisão, da última terça-feira (13), é do Conselho de Sentença do 1º Tribunal do Júri da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio.

A condenação aconteceu exatamente sete anos após Rogério, que era chefe do tráfico de drogas na Rocinha, na Zona Sul do Rio, e estava à frente da facção criminosa Comando Vermelho (CV), ordenar, em 13 de agosto de 2017, as mortes dos traficantes rivais Ítalo de Jesus Campos, o Perninha, Robson Silva Alves Porto e Wellington Cipriano da Silva Filho.

Cinco testemunhas prestaram depoimento na sessão de julgamento, que durou cerca de nove horas. Preso desde 2017, Rogério participou do júri por meio de videoconferência direto da Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia, onde cumpre pena por tráfico de drogas e outros crimes. Rogério optou por ficar em silêncio momentos antes de ser interrogado.

O crime

Os assassinatos dos três traficantes rivais ocorreram quando Rogério estava com Fernando dos Santos Alves, o Fé do Escadão. Os dois atiraram contra o trio, que estava num carro.

Segundo as investigações, pouco antes do crime Rogério e Fernando romperam com a facção Amigos dos Amigos (ADA), que dominava o tráfico na Rocinha na época, para se juntar aos rivais do Comando Vermelho. Essa seria a motivação para a execução, que cumpriu a chamada “lei do tráfico” para demonstrar poder diante do novo aliado na guerra do comércio ilícito de drogas.