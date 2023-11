Traficantes do Morro do Feijão são suspeitos da morte de vereador em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio

Cici Maldonado morreu com um tiro na cabeça

A Polícia Civil informou que traficantes do Morro do Feijão, em São Gonçalo, na

Região Metropolitana do Rio, são os principais suspeitos da morte do vereador Cici

Maldonado (PL). O crime aconteceu na última terça-feira (8), próximo da localidade

onde o parlamentar morreu com um tiro na cabeça. As investigações apontam que a

morte não tenha sido premeditada.

Os depoimentos apontam que dois assessores deixaram o vereador em casa, na

Rua Antenor Martins, e seguiram até o fim da rua para manobrar o carro. Porém,

eles teriam encontrado uma barricada do tráfico de drogas.

Assustados, tentaram fazer o retorno e traficantes teriam atirado. Eles se

esconderam em uma casa e ligaram para duas pessoas: o sogro de um deles e o

vereador. O sogro do homem também teria ido ao local.

Ainda segundo os assessores, eles seriam levados para o alto da comunidade.Depois da ligação, o vereador teria saído de casa armado para resgatar os amigos.

Não se sabe quem atirou primeiro.

A polícia não confirma que tenha tido um assalto no local, como antes foi informado.

Toda a ação durou cerca de 20 minutos. A perícia confirmou que Cici tinha posse de

arma, mas não porte, portanto, não poderia sair armado.

Imagens de câmeras de segurança mostram o vereador Alcenyr Maldonado (PL), o

Cici Maldonado, passando armado em sua rua na direção de um homem de moto,

na noite de terça-feira (7), antes de ser morto.