Traficantes e milicianos entram em confronto em comunidade da Baixada Fluminense

O último domingo (10) foi marcado por intenso tiroteio na comunidade Parque das

Palmeiras, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Policiais do 20° BPM (Mesquita)

foram acionados para o local.

De acordo com a Polícia Militar, as guarnições foram acionadas para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na comunidade. Porém, ao chegarem no Parque das Palmeiras, os criminosos teriam fugido pela área da mata minutos antes. O policiamento foi reforçado na região.

Nas redes sociais, moradores relatam que o confronto armado aconteceu entre

traficantes e milicianos da área. “Os traficantes do CV invadiram a comunidade, e os

milicianos bateram em retirada”, publicou um. “Como essas armas chegam nas mãos dos traficantes? Será que são compradas legalmente por alguém com acesso legal a elas?”, compartilhou outro.

A PM informou ainda que um grupo armado efetuou diversos disparos contra uma

casa da região, mas não deu detalhes sobre o ocorrido. Em um dos vídeos, é

possível ver homens armados entrando correndo em uma residência.