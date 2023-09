Traficantes expulsam empresas de internet de comunidade na Baixada

Criminosos teriam cortado os cabos fornecidos pelas prestadoras de serviço de banda larga aos clientes. PM chegou a desmontar esquema

O domínio de criminosos sobre as comunidades no estado do RJ parece cada vez mais forte. Uma imposição que aterroriza moradores, impede o funcionamento de serviços essenciais e desafia o braço das forças de segurança pública.

E a bandidagem não dá trégua. Na comunidade Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, empresas legalizadas que prestavam serviço de banda larga foram expulsas da localidade Arrastão por traficantes de drogas. O descumprimento da determinação é respondida na bala.

Para impedir o fornecimento do serviço pelas prestadoras, os criminosos cortam os cabos que levam o sinal ao cliente. Dessa forma, eles mantêm a própria empresa para explorar a venda de pacotes.

Milícia faz escola

Há alguns anos, a exploração clandestina de sinais de TV por assinatura e internet era comum a grupos paramilitares. Mas, a prática, que dá lucro de milhões à milícia, passou a ser explorada também pelo tráfico.

Outra prática que a milícia está fazendo escola no RJ é a extorsão a moradores. Agora, o tráfico, além de propagar o medo nas comunidades sob seu domínio, também monopoliza a venda de gás de cozinha e cobra taxa de segurança.

Em muitos casos, se houver resistência, o morador é expulso, obrigando a deixar seu imóvel e tudo o que conquistou ao longo de muitos anos para trás.

A venda de entorpecentes deixou de ser a única receita das facções criminosas. O serviço de inteligência das Polícias Civil e Militar já identificou alguns dos bandidos responsáveis por esses crimes. Os traficantes conhecidos como Dodô e TH já estão na mira de investigações, e prisão da dupla representará um alívio para os moradores.

Central desmantela

Mas a prática de impunidade não dura muito. No começo deste, equipes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) desativaram uma central clandestina de internet na Chatuba, em Mesquita.

Denúncias que ligavam o tráfico ao local levaram os policiais a desmantelaram a empresa do crime.

De acordo com reportagem do jornal o ‘Dia’, dados do setor de inteligência apontaram a localização exata da central clandestina. O imóvel era uma casa alugada. Vários equipamentos em operação, usados no fornecimento de internet, foram encontrados em um quarto nos fundos. Além disso, os agentes identificaram um cabo com a identificação raspada saindo em direção a um poste na rua.

Segundo os agentes, a dona do imóvel contou que alugou o espaço para um homem, mas estranhava o fato de ele nunca levar nenhuma mobília para o local. Orientada pelos agentes, a proprietária teria acionado o inquilino para pedir esclarecimentos sobre a central de internet e que ele fosse ao local. Isso não aconteceu. O homem responsável pela locação do imóvel foi identificado e agora é procurado pela polícia.

Por Antonio Carlos – Hora H