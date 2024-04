Traficantes fogem da PM em ação para retirada de barricadas em comunidade de Nova Iguaçu

Policiais militares do GAT (Grupamento de Policiamento Ostensivo) do 20º BPM (Mesquita) conseguiram retirar 6 toneladas de material usado pelo tráfico para erguer barricadas na comunidade Grão Pará, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na operação realizada no último dia 3, ninguém foi preso, mas os PMs apreenderam grande quantidade de drogas.

De acordo com informações do comando da corporação, quando a equipe chegou na Rua Shoyo teve a atenção voltada para um grupo suspeito, que fugiu ao perceber a aproximação da viatura. Na fuga, os marginais deixaram 267 papelotes de cocaina; 170 trouxinhas de maconha; e dois radiotransmissores.

O direito de ir e vir

Durante a operação realizada pela Equipe de Demolição do 3ª CPA (Comando de Policiamento de Área) e o GAT foram desobstruídas as ruas Pinho , Alumínio, Natureza, Ouro e Safira.

Ainda segundo o batalhão, o Grão Pará está sob o controle da facção Comando Vermelho (CV), que ergue as barricadas com o objetivo de restringir o direito de ir e vir dos moradores. Além disso, as barreiras são uma estratégia usada pelo criminosos para impedir e dificultar as ações da polícia no combate ao tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada na 56ª Delegacia de Polícia (Comendador Soares).

Tráfico obriga funcionário de prefeitura construir barricada

Policiais militares do 15° BPM (Duque de Caxias) encontraram uma retroescavadeira de uma empresa terceirizada da Prefeitura na Rua Ivan Ribeiro de Barros, na comunidade Jaqueira, construindo uma barricada, no último sábado (6).

O funcionário, que não teve a sua identidade revelada, disse que foi coagido por traficantes a abrir o valão onde a barricada seria erguida. Ele foi encaminhado para a 60° DP (Campos Elíseos), que investiga a ação. A vala foi fechada e, a retroescavadeira, apreendida.

“A delegacia já possui investigações sobre a atuação de traficantes na região e a utilização de barricadas como empecilho à atuação policial. As circunstâncias do uso e consequente apreensão do equipamento subsidiarão elementos da investigação sobre o tráfico na localidade”, diz nota da Polícia Civil.

Por Antonio Carlos, Hora H