Traficantes tentam impedir ação do Corpo de Bombeiros no Juramento mas acabam afugentados com a chegada da PM

Um incêndio atingiu na noite deste domingo (7) o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte do Rio, e mobilizou não apenas o Corpo de Bombeiros, mas também a Polícia Militar. Isto porque os traficantes da área não estavam permitindo que os bombeiros acessassem à área atingida.

A pronta ação do Secretário da Polícia Militar, coronel Luiz Henrique, que mobilizou policiais do quartel da região, solucionou o problema, abrindo caminho para a entrada do Corpo de Bombeiros.

Moradores da região registraram imagens das chamas. O fogo começou em uma área de mata da comunidade. Bombeiros, entretanto, não conseguiram checar a situação de perto inicialmente por causa da presença de traficantes.

“Eu entrei em contato com o secretário da PM o coronel Luiz Henrique e ele afirmou que está disponibilizando o apoio necessário para permitir que os agentes do Corpo de Bombeiros atuem no combate ao incêndio”, informou o secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Leandro Monteiro.

Mais tarde, os bombeiros conseguiram acessar a mata e o fogo foi controlado.