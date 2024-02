Uma vereadora de um município da Baixada Fluminense está prestes a entrar na

mira do Ministério Público e da Polícia Federal. A parlamentar, que parece ser tão

rápida quanto uma raposa, conseguiu, em pouquíssimo tempo, sair do perrengue de

seu curral eleitoral para uma vida de ‘bon-vivant’ num dos bairros cariocas que mais tem gente endinheirada: a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Mas, engana-se quem pensa que a moça deu duro para conseguir essa guinada na

vida. Uma fonte que não deixa o Sombra mentir contou que a mudança repentina é

fruto de muita sujeira, que inclui traição milionária e desvio de dinheiro. Alguém

precisa falar pra ela que, o que se planta aqui, se colhe aqui também.