Transformações e Compromisso na Gestão da SEIM em 2023

Prefeito Eduardo Paes e o secretário Marcos Dias/Divulgação

Em 24 de agosto de 2023, o secretário Marcos Dias assumiu a Secretaria de Integração Metropolitana do Rio de Janeiro, inaugurando sua gestão

A SEIM marcou presença no Seminário Internacional “Global Order for Tomorrow”, ao lado do prefeito Eduardo Paes, seguido por uma reunião com o presidente do G-20, Lucas Padilha, decidindo a participação da Prefeitura Municipal do RJ na décima primeira edição do Green Rio.

No evento, consolidado como plataforma da bioeconomia, o Secretário Marcos Dias participou da abertura, ressaltando a importância da causa animal por meio do Programa Integra Rio. A SEIM contemplou o projeto PET RUN, uma corrida e caminhada com cães, unindo ONGs e tutores em prol da causa.

O ano de 2023 foi marcado por inaugurações significativas. Ao lado do prefeito Eduardo Paes, o secretário participou da abertura do terminal de integração de Deodoro, na ZO, iniciativa que já está revolucionando a mobilidade urbana na região.

Na celebração do Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, a SEIM, junto à Primeira-

Dama Cristine Paes, reforçou o compromisso com a inclusão.

Ao longo dos meses, a SEIM demonstrou comprometimento com a cultura, impulsionando projetos para disseminar conhecimento entre os cariocas. Participou do segundo seminário de empreendedorismo cultural no Teatro Casagrande.

Destacando novamente o programa Integra Rio, o Instituto Casa do Pai, em Itaguaí, recebeu investimento para o projeto “50 +”, proporcionando a oportunidade para pessoas com mais de 50 anos aprenderem sobre o mundo digital, transformando vidas através da tecnologia, que já resultou na formatura da primeira turma.

Cumprindo o compromisso de compartilhamento de boas práticas, o secretário Marcos Dias, por meio da SEIM, realizou três seminários nos três meses seguintes à sua posse, sempre enfatizando transparência e integridade.

O primeiro Seminário de Boas Práticas – Igualdade racial foi realizado no Palácio da Cidade, em parceria com a Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial.

E mais uma vez dando destaque à inclusão, o segundo Seminário, realizado no auditório do IBEMEC RIO, aconteceu em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, dando importância à inclusão e acessibilidade.

Encerrando os seminários, a SEIM promoveu um tour no Centro de Operações Rio, onde os participantes tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto as instalações do COR e atuação na cidade.

Finalizando os eventos, a SEIM recebeu o Selo “Dimensões de Acessibilidade-Atitudinal” em reconhecimento às ações que tornam a cidade do RJ acessível e inclusiva, uma homenagem feita pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência.

Retornando ao tema da mobilidade urbana, através da Secretaria de Integração Metropolitana, o secretário Marcos Dias esteve ao lado do prefeito Eduardo Paes na tão esperada entrega dos BRTs amarelinhos, acompanhando de perto o renascimento da Transoeste, que já está proporcionando qualidade de vida e mobilidade para os trabalhadores cariocas.

Concluindo os trabalhos em 2023, a SEIM encara 2024 com um compromisso renovado de dedicação e esforço em prol da cidade do Rio de Janeiro, visando um futuro ainda mais promissor.

“Assumir a Secretaria de Integração Metropolitana em 2023 foi um desafio que aceitei com entusiasmo e compromisso. Ao longo do ano, trabalhamos incansavelmente para promover a inclusão, impulsionar a cultura e revolucionar a mobilidade urbana. O reconhecimento com o Selo ‘Dimensões de Acessibilidade-Atitudinal’ é um reflexo do nosso empenho. Em 2024, renovamos nosso compromisso com a cidade do Rio de Janeiro, vislumbrando um futuro ainda mais promissor.” – acrescentou, Marcos Dias.