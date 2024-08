Transpetro mobiliza população de Itaguaí sobre a segurança nas faixas de dutos

A ação conscientiza para o combate a prática ilegal de desvio de petróleo e derivados em dutos

A Transpetro promove nesta sexta-feira (16), uma ampla mobilização no Estado do Rio de Janeiro para marcar o Dia da Segurança na Faixa de Dutos. Realizada anualmente na data, a iniciativa é conhecida como Dia do 168, em alusão ao telefone gratuito criado pela companhia para contato direto com a população.

A ação conscientiza para a importância do combate à intervenção de terceiros nos dutos e busca estreitar o relacionamento com as comunidades do entorno das operações contra a prática ilegal de desvio de petróleo e derivados em dutos, que coloca em risco a sociedade e o meio ambiente.

Os municípios contemplados nessas ações receberão atividades que visam conscientizar a comunidade sobre a importância da participação dela na manutenção e preservação das faixas de dutos. Em Miguel Pereira, serão realizadas atividades recreativas, oficinas de desenho e cortes de cabelo para a população. Já em Macaé, ocorrerão oficinas de maquete e de pipa, quiz sobre os cuidados na faixa, disputa de dança e apresentação de capoeira.

Além dessas atividades, Itaguaí recebe hoje a Copa Transpetro, o Cine Transpetro e ações dos projetos “Do Mangue ao Mar” e “Craque do Amanhã” no bairro Leandro.

O tridígito 168

A Transpetro disponibiliza o número 168 para receber notificações sobre qualquer atividade suspeita nas proximidades das faixas de dutos, como movimentações noturnas e a presença de máquinas pesadas. O canal é gratuito, garante o anonimato de quem liga e está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Essa linha direta auxilia no combate aos furtos de combustíveis, um crime que coloca em risco a segurança da comunidade e o meio ambiente, além de impactar o suprimento do mercado nacional.

A parceria com a comunidade por meio do telefone 168, a colaboração com os órgãos de segurança pública e a aplicação de uma tecnologia de ponta fizeram os índices desses crimes caírem de 201 registros, em 2020, para 28, em 2023.