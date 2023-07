Transporte de Nova Iguaçu instala balizadores em cruzamento para inibir motoristas abusados

Manobra arriscada, motorista imprudente. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, esse combinação perigosa teve um ponto final. Pelo menos em um cruzamento de fluxo intenso de veículos, localizado na Avenida Carlos Marques Rollo com a Rua Lampadosa.

Para acabar com os abusos praticados por motoristas apressadinhos nesse trecho, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SEMTMU) instalou balizadores cilíndricos e uma placa de sentido proibido.

Segundo o secretário da pasta, Leonardo Callijão, o objetivo é de evitar acidentes de trânsito no local. “O itinerário a ser feito, a partir de agora, deverá ser pela Avenida Carlos Marques Rollo, Rua Carlos Laert e Rua Alexandre Fleming”, explicou.

Com o novo itinerário, as conhecidas bandalhas ficam no passado e a conscientização do motorista para um trânsito mais seguro servirá como exemplo para muitos que ainda andam na contramão das regras Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Por Antonio Carlos, Hora H