Transportes bloqueia cerca de 30 mil usuários do Bilhete Único ao identificar fraudes 

O BUI é um benefício tarifário aplicado às tarifas de transporte público. Combate às fraudes vai gerar economia mensal de quase R$ 1 milhão para o Estado do RJ

Em mais uma ação de combate a fraudes e irregularidades no uso do Bilhete Único

Intermunicipal (BUI), a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana

(Setram) bloqueou o benefício de cerca de 30 mil usuários do sistema por

inconsistência de cadastro ou utilização indevida. A medida vai gerar economia

mensal de aproximadamente R$ 1 milhão ao Estado com o corte do subsídio

concedido indevidamente.

“Seguiremos adotando medidas para combater irregularidades, trazer mais

eficiência no controle dos gastos públicos fluminenses e garantir a manutenção do

BUI a quem realmente tem direito e precisa do benefício. Utilizar indevidamente o

Bilhete Único Intermunicipal e trocar o benefício por dinheiro para obter vantagem,

além de ilegal, onera os cofres públicos e impacta no andamento das políticas

públicas na área de mobilidade urbana”, explicou o secretário de Estado de

Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis.

O BUI é um benefício tarifário aplicado às tarifas de transporte público e concedido

pelo Governo do Rio ao cidadão, por meio do CPF. Para ter direito, é preciso

atender a uma série de critérios. O usuário deve ter idade entre 5 e 64 anos; renda

mensal de até R$ 3.205,20; e utilizar até dois meios de transporte, sendo um deles

obrigatoriamente intermunicipal, no período de três horas. Com o BUI, a integração

do transporte sai pelo valor máximo de R$ 8,55.

Curto intervalo de tempo

Na análise, foram identificados casos como o de cartão com bilhete único habilitado

utilizado mais de uma vez, em um curto intervalo de tempo, partindo de um único

ponto de grande circulação para viagens com destinos diferentes. Desta forma, foi

verificada a possibilidade de comercialização de créditos do benefício, o que é

ilegal, já que o BUI é intransferível, sendo proibido emprestar, negociar ou vender

os créditos.

Biometria facial

Além da comprovação da fraude por meio da biometria facial, parte das

irregularidades foi constatada pela ausência do comparecimento do usuário para

recadastramento. De um universo de 30 mil usuários com cartões bloqueados,

menos 0,1 % das pessoas realizou procedimento para o desbloqueio do benefício,

que requer a apresentação de documentos originais que comprovem a titularidade

do BUI.