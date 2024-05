TRE do Rio condena deputado estadual por violência de gênero contra vereadora trans

Rodrigo Amorim teve pena convertida em ações restritivas/Reprodução

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) condenou o deputado

estadual Rodrigo Amorim (União Brasil) à pena de um ano, quatro meses e 13

dias-multa, em regime aberto, pelo crime de violência política de gênero praticado

contra a vereadora de Niterói Benny Briolly (PSOL), em 2022.

Segundo o TRE-RJ, a pena foi convertida em duas ações restritivas de direitos:

prestação de serviço para entidade que atenda pessoas em situação de rua e

pagamento de 70 salários-mínimos. Cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral

(TSE).

Durante sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em 17 de maio

de 2022, Rodrigo Amorim chamou a vereadora trans de “boizebu” e “aberração da

natureza”.

“Dolosamente humilhou e constrangeu em grau máximo a vítima justamente em seu aspecto mais sensível, a autodeterminação, na medida em que recusou-lhe a

condição de mulher, estabelecendo ainda expressão com relação a sua atividade

parlamentar”, afirmou o desembargador-relator em 14 de março, quando teve início

o julgamento.

Nas redes sociais, Benny Briolly declarou que a condenação do deputado “é um

marco na luta das mulheres no Brasil” e que com ela “se fortalece a necessidade de

construir a Lei de Violência Política de Gênero”.

“A condenação de Amorim acontece no caso de assédio, constrangimento e

humilhação da vereadora Benny Briolly durante uma seção plenária na Alerj. Essa

vitória é um marco na luta das mulheres no Brasil”, escreveu a vereadora.