TRE julga hoje Habeas Corpus de presos que fizeram campanha contra Tande Vieira

Os acusados usavam máscaras e bonés para não serem reconhecidos

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) julga nesta quinta-feira (17), Habeas Corpus requerido pelos quatro homens que foram presos em 28 de setembro, em Resende, colocando faixas com ataques ao deputado estadual Tande Vieira (PP), eleito prefeito da cidade.

Matheus Alves Franca, Ildo Bruno Costa Alves, Clóvis Palma da Silva e Gustavo Rafael Santiago Soares entraram com a ação para tentar reverter as medidas cautelares impostas pelo juiz Hindenburg Köhler Brasil Cabral Pinto da Silva, da 31ª Zona Eleitoral, na audiência de custódia em que foi deferida a liberdade provisória dos quatro. Eles queriam uma liminar para suspensão imediata das medidas ainda antes das eleições do dia 6, mas o desembargador Fernando Cabral Filho negou e decidiu aguardar o julgamento do caso pelo plenário do TRE.

Os quatro foram detidos em flagrante na Avenida Saturno Braga, no bairro Parque Jalisco, em Resende, quando espalhavam faixas pela cidade contra Tande. Eles foram acusados de associação criminosa, difamação eleitoral e pichação de edificação ou monumento urbano.

Medidas cautelares

Entre as medidas cautelares que eles querem suspender está a apreensão dos celulares dos quatro. O sigilo dos aparelhos foi quebrado pelo juiz Hindenburg Köhler Brasil Cabral Pinto da Silva, que determinou que os celulares sejam periciados pela Divisão de Tecnologia do Ministério Público Estadual (DEIC). Os advogados dos acusados alegam que a apreensão dos celulares seria medida desnecessária e não interessaria à apuração dos fatos, porque seriam apenas ferramenta de trabalho diário dos quatro. O relator porém discordou.

Entre os detidos estavam integrantes da campanha de Renan Marassi (Republicanos) adversário de Tande na disputa pela prefeitura. Os acusados usavam máscaras e bonés para não serem reconhecidos.