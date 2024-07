TRE mantém absolvição do governador Cláudio Castro, do vice Thiago Pampolha e outros 11 réus

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) manteve a absolvição do governador

Cláudio Castro (PL), do vice Thiago Pampolha (MDB) e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), e de outros 10 réus, no caso conhecido como escândalo do CeperJ. A Corte rejeitou recursos do Ministério Público Eleitoral (MPE) e das federações Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), PSDB/CIDADANIA e PSOL/REDE, e do PSB.

A decisão não foi unânime. Cinco desembargadores seguiram o voto do relator

Marcello Ferreira de Souza Granado contra os recursos. Apenas o desembargador

Peterson Barroso Simão votou a favor dos recursos. A sessão não foi presencial,

mas virtual que é quando os desembargadores apenas colocam seus votos no

sistema do tribunal, sem debate.

Além de Castro, Pampolha e Bacellar são réus também o deputado estadual Léo

Vieira, os federais Aureo Ribeiro e Max Lemos, o secretário estadual de Meio

Ambiente, Bernardo Rossi, e outros dois políticos sem mandato: Gutemberg de

Paula Fonseca e Marcos Venissius da Silva Barbosa.