TRE-RJ altera 66 locais de votação como medida preventiva m decorrência de problemas de violência e da atuação ostensiva do tráfico de drogas e de milícias

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) determinou a alteração de 66 locais de votação distribuídos em 20 municípios fluminenses. A medida preventiva foi adotada em decorrência de problemas de violência e da atuação ostensiva do tráfico de drogas e de milícias.

O anúncio oficial foi feito pelo presidente do TRE-RJ, desembargador Cláudio de Mello Tavares. Na ocasião, o magistrado apresentou os mapas estratégicos elaborados por uma força-tarefa especial criada exclusivamente para a finalidade.

O grupo tem o objetivo central de conter o avanço e a interferência de organizações criminosas no processo eleitoral do estado. Todas as mudanças de endereços foram definidas com base em rigorosos relatórios e dados de inteligência integrados. Participaram da operação conjunta a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Sessões realocadas

Do total de 92 municípios que integram o estado do Rio de Janeiro, 20 precisaram ter seções eleitorais realocadas. A Região Metropolitana concentra várias das cidades afetadas, incluindo a capital, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Itaguaí.

Na Baixada Fluminense, houve alterações estratégicas em Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti e Japeri. A Região dos Lagos também registrou mudanças em municípios importantes, como Cabo Frio e Araruama.

No Norte Fluminense, as modificações de locais de votação atingiram as cidades de Campos dos Goytacazes e Itaperuna. Por fim, na região Sul do estado, os municípios de Resende e Volta Redonda figuram entre os locais que exigiram intervenção.