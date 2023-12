TRE-RJ autoriza desfiliação de Rodrigo Bacellar do PL

O pedido de desfiliação partidária de Bacellar foi autorizado por

unanimidade

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio decidiu por unanimidade autorizar a desfiliação do deputado Rodrigo Bacellar do PL. O TRE-RJ julgou procedente o pedido de desfiliação partidária do presidente da Assembleia Legislativa do Rio do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). A decisão foi tomada em sessão nesta terça-feira (5).

A cúpula da sigla já havia autorizado a desfiliação e o Ministério Público também

emitiu parecer favorável.

Apesar da liberação do partido, Bacellar preferiu oficializar ingressando com pedido

de desfiliação. Agora, o parlamentar pode pedir sua filiação ao União Brasil,

atuando como grande articulador da legenda no Estado do Rio.