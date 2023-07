TRE-RJ manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes

O ministro Alexandre de Moraes sofreu ataque no Aeroporto de Roma, na

Itália

Na sessão plenária desta terça-feira (18), o Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) manifestou, por unanimidade, apoio e solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, em função do repugnante ataque sofrido na última sexta-feira (14), no Aeroporto de Roma, na Itália.

“Colocamo-nos veementemente contra qualquer tipo de agressão às autoridades

públicas em razão de seus cargos”, declarou o presidente do TRE-RJ,

desembargador João Ziraldo Maia. O gesto será formalizado com envio de ofício de

solidariedade ao ministro.

Em função do ocorrido, a Corte reproduz saudação feita pelo corregedor Nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luís Felipe Salomão, ao ministro Alexandre de Moraes, durante o XXVIII Seminário de Verão de Coimbra, realizado de 3 a 5 de julho, em Portugal.