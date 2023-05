Três homens executados em área de mata na Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro

As mortes podem ter relação com a guerra entre o tráfico e a milícia por disputa de território na região

Três homens foram executados a tiros na localidade conhecida como Siri, nas proximidades da área de mata da comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (5). As primeiras informações apontam que as mortes podem ter relação com a guerra entre o tráfico e a milícia por disputa de território na região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para verificar a ocorrência. No local, encontraram os corpos. Moradores relataram terem ouvido mais de 20 tiros na região. A plataforma OTT, registrou tiroteio no local por volta das 10h30.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) informou que uma das vítimas foi identificada como Feliciano da Silva Almeida. Agentes realizam diligências para apurar a identidade dos outros dois homens, bem como a autoria e a motivação do crime.

Forte domínio de grupos paramilitares

A Muzema, assim como Gardênia Azul e Rio das Pedras, tinha forte domínio de grupos paramilitares por anos, mas tem sofrido invasões frequentes da facção Comando Vermelho (CV), que tem comandado as comunidades. O objetivo da organização criminosa é expandir os pontos de vendas de drogas pela Zona

Oeste e aumentar a área de controle do tráfico. Por conta disso, moradores convivem com uma intensa rotina de violência devido aos constantes confrontos e operações.