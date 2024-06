Três pessoas morrem e 13 são presas em operação da PM no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio 

Em represália, criminosos fecharam a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha

Amarela. Um dos mortos é policial do Bope

Três pessoas morreram na manhã desta terça-feira (11) durante uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O objetivo da ação era para combater uma quadrilha especializada em roubo de veículos e prender criminosos que estariam escondidos na comunidade.

Um dos mortos era o agente Jorge Galdino Cruz, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os outros dois homens mortos eram seguranças do tráfico que reagiram à chegada das equipes. Outro PM foi atingido e levado para o hospital.

Segundo reportagem da TV Globo, um dos suspeitos é Francisco Jorge da Conceição de Freitas, o Divo, que trabalha para Zequinha, gerente do tráfico da Maré. O outro é conhecido por Digdum, guarda-costas de TH, “dono” da comunidade.

Em represália, bandidos também fecharam a Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela, três das vias expressas mais importantes do Rio.

Ao todo, 13 homens foram presos. Eles foram levados para a 21ª DP (Bonsucesso). Com eles, foram apreendidos três pistolas, seis fuzis e drogas. Um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil, na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). De acordo com o Rio Ônibus, a ação foi criminosa.

Veículos recuperados

Segundo a PM, agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Subsecretaria de Inteligência (SSI) e do 22° BPM tentavam prender criminosos escondidos na região.

Pelo menos 4 veículos que haviam sido roubados foram recuperados pelos PMs dentro das comunidades. Um espaço usado para endolação de entorpecentes foi encontrado pelos policiais

militares.

Ordem partiu de criminosos

Áudios de criminosos ordenando assaltos e o fechamento das principais vias expressas do Rio após a operação circulavam nas redes sociais. Na mensagem, a ordem era para instaurar o terror nas Linhas Vermelha e Amarela e na Avenida Brasil. Um ônibus foi incendiado e uma carreta foi colocada atravessada na altura da Vila do João.

No áudio é possível ouvir um criminoso gritando: “É para parar tudo, para a Vermelha, Amarela, Brasil… fazer arruaça, pode fazer assalto. Papo do mano ‘Tcheca’, lei do patrão”, diz. A ordem causou pânico entre os motoristas que passavam nas vias expressas.