Três pessoas são executadas com mais de 50 tiros em Macaé, no Norte Fluminense

As vítimas são João Lucas Barbosa Muniz, Lucas da Conceição Silva e

José Leonardo Claudiano Cordeiro

Um adolescente e dois jovens foram brutalmente assassinados a tiros no início da

noite deste domingo (2), na Rua Guiomar Schueller, no bairro Ajuda de Cima, em Macaé, no norte Fluminense.

As vítimas foram identificadas como João Lucas Barbosa Muniz, de 15 anos, Lucas

da Conceição Silva, de 27 anos, e José Leonardo Claudiano Cordeiro, de 19 anos.

Ainda não há informações claras sobre o que teria motivado a terrível ação nem

sobre quem seriam os autores deste triplo homicídio. As investigações para

esclarecer a motivação do crime e identificar os responsáveis já estão em

andamento. O caso foi registrado na 123ª Delegacia de Polícia (Macaé), que

investigará o caso.