Três pessoas são executadas em Nova Iguaçu; uma das vítimas é PM

Três pessoas foram executadas com tiros de fuzil no bairro Santa Eugênia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (26). Uma das vítimas é o policial militar identificado como cabo Wagner Rodrigues Marques, que era lotado no 15º Batalhão (Duque de Caxias).

O crime aconteceu perto de um viaduto, próximo a um supermercado da região, na Rua General Rondon. As vítimas são uma mulher e dois homens. As outras duas pessoas não foram identificadas até a última atualização desta reportagem.

De acordo com as primeiras informações, as vítimas estavam a caminho do fórum para uma audiência, na qual seriam testemunhas. O carro onde elas estavam ficou com muitas marcas de tiros. Moradores contam ter ouvido mais de 40 disparos. Algumas residências também foram atingidas. Numa delas, a bala entrou pelo portão de metal, atravessou a sala e atingiu a janela da cozinha, causando estragos. Cápsulas ficaram espalhadas pelo chão.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

*Matéria em atualização