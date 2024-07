Três suspeitos morrem em confronto no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio

Três suspeitos morreram e cinco foram presos durante uma operação da Polícia

Militar no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (25).

Na ação, três fuzis, duas pistolas e drogas foram apreendidas. Além de 11

toneladas de barricadas retiradas da comunidade.

A corporação informou que agentes do 41° BPM (Irajá), com apoio do 9ºBPM

(Rocha Miranda), atuam na região com objetivo de coibir a movimentação de

criminosos bem como reprimir as práticas de roubos de veículos e de cargas nos

acessos a essas localidades. Os agentes também atuaram visando reprimir a

movimentação de criminosos envolvidos em disputas territoriais em diversos pontos da capital.

No momento da entrada das equipes, os militares foram recebidos a tiros por

grupos de criminosos armados e, após intenso confronto, foi possível localizar três

suspeitos baleados caídos já sem vida. Próximo deles, foram encontrados três

fuzis.

Com os outros cinco homens, os militares encontraram duas pistolas e grande

quantidade de drogas. Equipes trabalham também na retirada de barricadas na

localidade. O policiamento segue reforçado na região.