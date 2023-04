TRF-2 absolve ex-governador Pezão de condenação a 98 anos de prisão

A primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região anulou nesta quarta-feira (12) a condenação do ex-governador Luiz Fernando Pezão a 98 anos de prisão, pena fixada em sentença pelo juiz Marcelo Marcelo. Por maioria, o colegiado considerou improcedentes as acusações formuladas pela força-tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal, comandada à época pelo procurador Eduardo El Hage.

A decisão da turma recursal se baseou na absoluta falta de provas do Ministério Público, que apresentou o libelo acusatório com base exclusivamente em delações.

“Estou aliviado. Vou comemorar hoje a reparação dessa injustiça praticado contra mim. Minha vida recomeça hoje. De cabeça em pé, por ter posto a limpo tudo isso. Por ter provado minha completa inocência diante de acusações tão aribitrárias”, comemorou Pezão, ao lado da família e dos advogados do escritório de Wilson Mirza.